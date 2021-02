De acuerdo a la publicación del medio The Athletic , Mickey Callaway, actual coach de de pticheo de Los Angeles Angels tuvo un comportamiento lascivo e indebido con las periodistas al mandar fotos íntimas.

“En lugar de apresurarme a responder a estas acusaciones generales de las que me acaban de informar, espero tener la oportunidad de brindar respuestas más específicas”, dijo Callaway en un comunicado a The Athletic. “Cualquier relación en la que estuve comprometida ha sido consensuada, y mi conducta no tuvo la intención de ser irrespetuosa con ninguna de las mujeres involucradas. Estoy casado y mi esposa se ha enterado de estas acusaciones generales".