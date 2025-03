Una caída evita boleto de Donovan Carrillo para Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo habló tras su rutina

“ Desafortunadamente, las cosas no salieron de acuerdo al plan. No voy a negar que recibir el resultado del día no ha sido fácil, especialmente por el nivel deportivo y la capacidad que sé que tengo. Me he entregado a full y de corazón en mi preparación, pero hoy no fue el día”, agregó el mexicano.