Peleadores de UFC intentan frenar los disturbios en EEUU

"¿Por qué demonios eres un adolescente punk destruyendo nuestras ciudades? Como joven negro, confía en mí, yo también estoy frustrado, pero este no es el camino, estamos empezando a empeorar la situación", comentó Jones en redes sociales.

"Debe haber un cambio de política a nivel nacional", escribió Jones en un tweet. "Cuando un hombre está esposado y grita que no puede respirar. Quítate de encima de su pecho y cuello. Si no puedes hacer eso, probablemente no deberías llevar una placa de policía".