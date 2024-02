Faitelson sobre violencia en el deporte: "Todo se ha desvirtuado"

"Terrible, en la UFC, Dana White, presidente de dicha liga, dice que nunca había visto algo así, no había forma de frenarlos, eso me lleva a una pregunta, porque también ha pasado en el futbol: si el deporte, en este caso las artes marciales mixtas, son capaces de transportar su violencia a las tribunas o a la gente que las ve, el boxeo también, entonces todo se ha desvirtuado para destruir al rival que tienes enfrente y las reglas te lo permiten.

"Por un lado está el tema de la organización, no creo que México sea malo para organizar. Yo lo que sí creo es que vivimos en medio de la violencia, está en todas partes. El deporte no debe generar esa violencia, claro que lo provoca porque no es normal que dos hombres salgan a golpearse", sentenció.