“La meta no es prevenir todos los casos de COVID. La meta, en realidad, es asegurarnos de que no haya un brote que sea atípico o del que nos lamentemos”, dijo en conferencia de prensa el miércoles el doctor Brian Hainline, vicepresidente de la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) e integrante de su consejo médico. “Seguimos confiando en la buena voluntad de la gente. Los que no se han vacunado —aunque no va a ser obligatorio— deberían portar mascarillas. Esperamos que muchos de los vacunados las utilicen”.