Hamilton: "No quiero ser recordado como el mejor de la historia"

"Realmente no me enfoco en eso, no quiero ser recordado necesariamente como el mejor piloto de todos los tiempos, no significa mucho para mí, en algún punto de mi juventud eso era lo que me motivaba, ser el mejor, ahora quiero ser recordado como un buen ser humano, alguien que se interesó y usó el éxito y su plataforma para ayudar.