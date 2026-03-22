NBA Lebron rompe el récord de más partidos disputados en la NBA El jugador de Los Angeles Lakers sumó su duelo 1612 en temporada regular y dejó atrás a toda una pleyade de estrellas.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video ¡43 mil veces LeBron James! Establece marca en NBA

Lo de Lebron James, a los 41 años y jugando su temporada 23, es ir rompiendo récords allá donde va. La noche del sábado, en el triunfo de LA Lakers 104-105 ante Orlando Magic se hizo con la marca de más partidos disputados en temporada regular en la historia de la NBA.

No es un récord menor. Dejó atrás a hombres como Roberth Paris (sus 1611 fueron el número que venció The King y duraron 29 años), Kareem Abdul-Jabbar (1560), Vince Carter (1541), Dirk Nowitzki (1522), John Stockton (1504), Karl Malone (1476) y Kevin Garnett (1462).

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James, en octubre del 2025, estableció un récord general de campañas en la NBA y es el máximo anotador histórico de la liga estadounidense desde el 2023 y en febrero fue el primero en llegar a los 43 mil puntos en la fase inicial.

Además, es el jugador con más selecciones al All-Star Game con 22 y sus 21 participaciones también son marca.

Y aunque aún están lejanas, en las dos siguientes campañas podría hacerse con los récords de canastas dobles (tiene 13,263) que pertenece a Jabbar (15,836) y la de tiros libres convertidos (8,837) de Karl Malone (9.787).

Lebron James con tantas marcas y títulos es desde hace mucho una leyenda viva, y activa del basquetbol mundial.