Lucha Libre La Catalina deja el CMLL: fin de su etapa en las Amazonas La luchadora originaria de Chile deja el Consejo Mundial de Lucha Libre tras decidir no renovar su contrato.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Consejo Mundial de Lucha Libre confirma la salida de La Catalina

Mediante un comunicado publicado en redes sociales, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) confirmó la baja de la luchadora chilena La Catalina.

La relación terminó oficialmente el pasado 1 de abril de este año, indicó el CMLL en su comunicado, el cual de inmediato generó amplias interacciones entre los aficionados.

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¿Por qué salió La Catalina del CMLL?

El texto indica que la sudamericana decidió no renovar el contrato con la empresa, por lo que seguramente ya cuenta con opciones para integrarse a alguna nueva compañía.

“El Consejo Mundial de Lucha Libre informa que, con efectos a partir del 1° de abril de 2026, La Catalina ha dejado de formar parte del roster de las Amazonas del CMLL. Lo anterior deriva de la conclusión de la relación contractual, la cual no fue renovada por decisión única y expresa de la propia luchadora, quien manifestó y formalizó de manera inequívoca su voluntad de no dar continuidad a dicho vínculo, por así convenir exclusivamente a sus intereses”, expresó el CMLL.

¿Quién es la La Catalina?

Tras un paso por los Estados Unidos entre 2019 y 2021, donde incluso llegó a tener apariciones como luchadora enmascarada en WWE, La Catalina se trasladó a México para luchar en el circuito independiente.

En 2023 firmó con el CMLL, donde se convirtió en estrella de manera inmediata, al grado de que actualmente era el rostro femenil de la “seria y estable”. Fue campeona universal de las Amazonas 2023 y ganadora de la Copa Tzompantli de Amazonas en 2024.