Fecha y horario Gran Premio de Baréin 2024 de Fórmula 1

Fecha y horario del Gran Premio de Baréin 2024 de Fórmula 1:

Jueves 29 de febrero: Prácticas libres 1- 5:30 hrs CT, 6:30 hrs ET y 3:30 hrs PT

Jueves 29 de febrero: Prácticas libres 2 - 9:00 hrs CT, 10:00 hrs ET y 7:00 hrs PT

Viernes 1 de marzo: Prácticas libres 3 - 6:30 hrs CT, 7:30 hrs ET y 4:30 hrs PT

Viernes 1 de marzo: Clasificación - 10:00 hrs CT, 11:00 hrs ET y 8:00 hrs PT

Sábado 2 de marzo: Carrera - 9:00 hrs CT, 10:00 hrs ET y 7:00 hrs PT