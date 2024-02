"La idea inicial no era la de que yo estuviera en el coche durante todo el día hoy, pero los retrasos (interrupción, con bandera roja, primero; y suspensión, a falta de más de una hora, después, de la primera sesión) supusieron que mis primeras tandas se recortaron. Así que el equipo decidió extender mi jornada; por lo que me sentaré de nuevo al volante mañana por la mañana", explicó que en un principio iba a rodar sólo en una sesión este jueves y durante todo el viernes. Una jornada en la que, finalmente, compartirá el RB20 con su compañero, el triple campeón mundial neerlandés Max Verstappen, que iba a hacerlo por la tarde, pero que por el citado motivo no rodó este jueves.