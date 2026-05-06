UFC Estrellas de UFC como Ilia Topuria y Alex Pereira visitan a Donald Trump en la Casa Blanca La función se realizará el 14 de junio en los jardines de la Casa Blanca con dos títulos en disputa.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Donald Trump recibe a estrellas de UFC previo a UFC Freedom 250

La magna función de UFC Freedom 250 en la Casa Blanca va tomando forma, luego de que Ilia Topuria, Justin Gaethje, Alex Pereira y Ciryl Gane visitaron al presidente Donald Trump en este recinto.

El mandatario recibió a los cuatro peleadores en el Despacho Oval, donde además presentó la imagen de lo que será el octágono donde se realizarán las peleas el próximo 14 de junio en UFC Freedom 250.

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“Creo que va a ser el evento más grande que jamás hayamos tenido en la Casa Blanca. La Casa Blanca no suele organizar eventos deportivos. Estos tipos son los mejores peleadores del mundo, se nota con solo mirarlos”, comentó Trump.

¿Cómo se organizará el UFC Freedom 250?

El UFC Freedom 250 se realizará en los jardines del costado sur de la residencia. Contará con la asistencia de aproximadamente cinco mil personas, mientras que otras 100 mil podrán seguir la función desde pantallas gigantes instaladas afuera del lugar.

Durante la misma presentación también se informó que la organización planea invertir cerca de 60 millones de dólares destinados a la producción y logística de la función.

Durante la misma visita, los peleadores realizaron los tradicionales careos, los cuales transcurrieron en paz. Luego de eso, todos acompañaron a Trump para sostener una charla.

“Queremos agradecerle por brindarnos esta oportunidad de organizar el evento más grande en la historia del deporte. También quiero agradecer a Dios por regalarnos este hermoso día y por darnos la oportunidad de experimentar lo que se siente al estar en nuestro Despacho Oval”, dijo Topuria.

¿Qué títulos estarán en juego en la Casa Blanca?

Ilia Topuria y Justin Gaethje se enfrentarán para unificar el campeonato de peso pluma de la compañía, mientras que Pereira y Gane se medirán por el título vacante de peso pesado.