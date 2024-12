El peleador invicto de UFC, Ilia Topuria , no olvida las palabras de Cristiano Ronaldo y contestó al portugués meses después tras su más reciente victoria dentro del octágono.

Y es que tras la victoria de Topuria en febrero pasado, Cristiano comentó "Todavía no ha peleado contra los mejores".

"Es que no entendí lo que dijo Cristiano sobre mí. Vi el clip donde salía hablando de mí. Dijo que yo hablaba demasiado. Algo no me cuadra. Él siempre habla”, comentó Topuria sobre el supuesto ninguneo del portugués luego de su victoria por KO en febrero ante Alejandro Volkanovski.