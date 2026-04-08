Lucha Libre ¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Alberto El Patrón del Río tras ser detenido? El luchador mexicano suma una polémica más con la ley en su carrera.

Video ¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Alberto El Patrón del Río tras ser detenido?

Dos días después de la detención de Alberto del Río 'El Patrón' en San Luis Potosí, México, el luchador mexicano se mantiene resguardado por las autoridades y su situación podría agravarse.

Tras integrar su carpeta de investigación, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí podría determinar la culpabilidad del luchador de 48 años luego de que su esposa ratificara la denuncia contra 'El Patrón' por violencia familiar.

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El luchador podría enfrentar entre 1 y 7 años de prisión, ya que en San Luis Potosí es un delito severamente castigado, por lo que en caso de ser encontrado culpable, Alberto del Río se estaría despidiendo de su carrera en el cuadrilátero.

¿POR QUÉ FUE DETENIDO EL LUCHADOR ALBERTO DEL RÍO 'EL PATRÓN'?

El luchador mexicano fue detenido el lunes 6 de abril por elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí, presuntamente por violencia doméstica.

Diversos reportes señalan que Del Río se vio inmiscuido en un altercado con su esposa, quien pidió auxilio al denunciar que estaba siendo víctima de agresiones físicas.