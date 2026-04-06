Lucha Libre Detienen a Alberto “N” por presunta violencia familiar en San Luis Potosí La exestrella de la WWE fue detenido en SLP por presunta violencia familiar.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Última hora: Así detuvieron al luchador Alberto del Río en México

El luchador mexicano Alberto “N” fue detenido este lunes por elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí, aparentemente por violencia doméstica.

Diversos reportes señalan que el deportista se vio inmiscuido en un altercado con su esposa, quien pidió auxilio al denunciar que estaba siendo víctima de agresiones físicas.

PUBLICIDAD

La mujer solicitó la presencia de varias patrullas ante, así lo señaló, la peligrosidad del agresor. Los elementos de seguridad arribaron al fraccionamiento Lomas del Tec., donde se suscitaron los hechos para detenerlo.

¿En qué circunstancias fue detenido el luchador?

El exluchador de empresas como WWE, Triple A y el Consejo Mundial de Lucha Libre se opuso a la detención, llegando a tener roces con los elementos.

¿Qué cargos podría enfrentar Alberto “N”?

Ahora, el luchador posiblemente enfrente cargos por el delito de violencia familiar y por atentar contra la vida de su pareja.