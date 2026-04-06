Más Deportes Alberto El Patrón; estas son algunas polémicas que han marcado su carrera Las polémicas que han marcado la carrera del luchador mexicano a lo largo de su carrera.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video De la cima en WWE a terminar rodeado de polémicas y detenciones

Alberto El Patrón llegó a estar en la cima de la lucha libre mexicana e internacional con su paso por WWE; sin embargo, lamentablemente tampoco ha estado alejado de las polémicas que, con el paso del tiempo, han ido manchando su carrera en los encordados.

El potosino fue detenido este lunes por la Guardia Civil de San Luis Potosí tras una llamada de auxilio de su pareja, quien presuntamente lo acusa de agresiones físicas.

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Esta no es la primera vez que Alberto se ve involucrado en escándalos, y aquí hacemos un recuento de otros momentos grises de su carrera.

¿Cómo fue la polémica salida de El Patrón de WWE?

En 2014, cuando el luchador se encontraba en la cima de su carrera en WWE, tuvo un percance que provocó su salida. Todo se derivó de un comentario racista que recibió por parte de un miembro del staff de la empresa. Alberto reaccionó con una agresión física que le costó su primera salida.

Sostuvo una relación llena de problemas con Paige

En 2017, quizá a un año de haber iniciado una relación sentimental con la ex diva de WWE, Paige, tuvieron su primer problema público. Todo ocurrió en el aeropuerto de Orlando, cuando se les vio discutir. Testigos afirman que él la sacudió en varias ocasiones hasta que la seguridad se acercó. No se presentaron cargos.

El Patrón fue acusado de secuestro en 2020

Otro capítulo de violencia ocurrió en 2020, cuando fue detenido en San Antonio, Texas, luego de que otra de sus parejas lo acusó de una agresión sexual y secuestro. Sin embargo, en diciembre de 2021, los cargos fueron retirados.

En los últimos meses, el hijo de Dos Caras ha estado envuelto en temas de otra índole más allá de lo deportivo, como en reality shows y peleas de influencers.