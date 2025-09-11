    América

    El Clásico Nacional también se vive en la lucha libre mexicana

    Lluvia y Jarochita se subieron al ring con los colores de las Águilas y del Rebaño

    Por:
    TUDN
    Video El Clásico trasciende no solo fronteras sino también deportes

    El Clásico Nacional entre América y Chivas se vive también en la lucha libre mexicana, y así lo demostraron las campeonas del CMLL.

    Lluvia, con la playera de las Águilas, y Jarochita con la del Guadalajara se subieron a ring para demostrar quién es el mejor equipo y cual será el ganador del clásico.

    Para mí el América significa mucho, me emociona. La exigencia que tiene América es superior a la de Chivas es como aquí, las Amazonas no se pueden comparar no se pueden compara con otras luchadoras”, sentenció Lluvia.

    “Envidiar al América no, pero si me gustaría que las Chivas tuvieran más disciplina, garra, fuerza y dedicación. Yo creo que en este partido o ganamos”, afirmó Jarochita.

    Lluvia y Jarochita olvidará su rivalidad del Clásico Nacional para pelear frente a Reyna Isis y Persephone en la lucha especial del 16 de septiembre en la ciudad de Puebla.

    Mientras que América y Chivas se medirán este 13 de septiembre en una nueva edición del Clásico Nacional en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes.

    Relacionados:
    AméricaGuadalajaraClásico NacionalLucha LibreLucha Libre CMLL

