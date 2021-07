Boxeador de Colombia tuvo que pelear con uniforme prestado

“Me tocó usar la camisilla de Yuberjen (Martínez) porque mi uniforme, el día para calificar el uniforme de presentación en el combate, el profe llevó los míos, el azul y el rojo. Cuando me los regresó, solo me dio el azul completo y faltaba la camisilla azul. No la conseguimos. Entonces me dio cosa ponerme otra camiseta, de pronto no podía pasar al combate porque esa fue la que presentamos.