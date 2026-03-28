UFC Alexa Grasso inicia camino para recuperar el título de UFC Alexa Grasso regresa tras 10 meses para enfrentar a Maycee Barber y comenzar su camino de regreso a un campeonato más en las MMA.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Alexa Grasso inicia camino para recuperar el título de UFC

Tres peleas al hilo sin ganar, con dos de ellas derrotas, serían el acabose para cualquier peleador de MMA, no así para la mexicana Alexa Grasso, quien continúa con el objetivo de recuperar el cinturón peso mosca femenil de UFC.

Poco más de 10 meses después de su última pelea, la tapatía regresa al octágono frente a Mayce Barber, una rival a la que conoce a la perfección, pues se midieron en 2021, donde Alexa sacó la victoria por decisión unánime.

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Mal paso para Alexa Grasso del que quiere buscar salida

La mexicana llega al compromiso de este sábado en el UFC Fight Night 271 con dos derrotas y un empate, resultados adversos que le valieron perder el título de las 125 libras ante Valentina Shevchenko. No obstante, su deseo de perseguir la corona está intacto y este sábado inicia el camino para recuperarlo.

“Hay que empezar el camino, empezar a subir la montaña, acumular varias victorias y ahora sí las que se necesiten para poder estar siendo contendiente al título. Yo no soy quien decide, eso es UFC, ellos son quienes saben dónde ponernos para las peleas, pero sé que una victoria me puede acercar mucho”, declaró.

Grasso es una de las peleadoras más completas del roster y de las 125 libras. Tiene un boxeo pulcro y un juego de piso que mejoró durante su campamento, para evitar que obtenga otro resultado adverso.

“Claro, me he enfocado en muchísimas áreas, en pulir absolutamente todo. (Maycee) es una muy buena peleadora. La primera pelea dimos unos intercambios súper buenos. Obviamente yo salí siempre con los mejores golpes. Las dos hemos mejorado mucho. No sé qué ha mejorado, no sé en qué áreas ha estado evolucionando, pero yo estoy lista para absolutamente todo”, sostuvo.

Orgullosa del nuevo talento mexicano

Por otro lado, la tapatía estuvo atenta a lo que ocurrió el pasado 28 de febrero en la visita de UFC a Ciudad de México y donde hubo tres debuts en los nombres de Imanol Rodríguez, Santiago Luna y Regina Tarín, de quienes se siente muy orgullosa por la demostración que ofrecieron.