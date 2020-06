Aleksandar Katai, Drew Brees y personas del deporte entre racismo

El racismo es un problema que ha causado mucho eco en los últimos días al nivel de que jugadores como Aleksandar Katai se quedaron sin equipo por hacer comentarios racistas. Pero no solo el ahora exfutbolista de LA Galaxy se vio envuelto en estos temas, sino también elementos como Drew Brees, Roman Zozulya y Greg Glassman.

Después, el jugador de New Orleans Saints ofreció disculpas mendiante un mensaje en su cuenta de Instagram.

Aunque no solo los afamados deportistas se han visto inmersos en estas polémicas, sino también Greg Glassman, quien fungía como CEO de la marca Crossfit, tuvo que dimitir a su cargo luego de los comentarios racistas que realizó. El exdirectivo respondió a un mensaje que decía: "Racism is a public health issue". Su respuesta fue: "It's FLOYD-19".