Más Deportes Mexicana Alejandra Ortega gana plata en Mundial de Marcha en Brasilia La atleta mexicana brilla en el certamen y apunta a Los Ángeles 2028



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Alejandra Ortega gana plata en medio maratón de marcha rumbo a Los Angeles 2028

La mexicana Alejandra Ortega ganó la medalla de plata en el medio maratón del Campeonato Mundial de Marcha por Equipos Brasilia 2026, tras cruzar la meta en un tiempo de 1 hora con 35 minutos y 21 segundos.

¿Qué significa este logro para Alejandra Ortega?

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Esta prueba hará su debut olímpico en Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, por lo que Ortega levanta la mano para ser considerada una de las candidatas a una posible medalla durante la justa veraniega.

Este vaticinio se fortalece luego de que su tiempo representa una marca personal. A dos años de los Juegos Olímpicos 2028, Ortega puede seguir mejorando su desempeño, pero con lo que hizo este domingo pone su nombre en el radar internacional y se coloca como una de las cartas fuertes en esta prueba para futuras competencias.

¿Quién ganó la competencia?

La ganadora de la competencia fue la peruana Kimberly García, quien detuvo el cronómetro en un tiempo exacto de 1 hora, 35 minutos y 0 segundos, estableciendo una nueva marca histórica para el atletismo mundial.

En tercer lugar cruzó la meta la andarina española Aldara Meilán. Al final de la competencia, las tres atletas se fundieron en un abrazo. Cada una, con la bandera de su nación y con una enorme sonrisa, posó para las fotografías, demostrando la camaradería entre ellas. Un podio de habla hispana.