El olimpismo mexicano vuelve a ponerse en los primeros planos una vez más, en esta ocasión en la rama femenil y de la mano de Alegna González, quien no es la primera vez que saca la cara por el país.

En esta ocasión Alegna se adjudicó el subcampeonato en Marcha 20 km en el Campeonato Mundial de Tokio 2025, con lo que se convirtió en la primera medalla mundial para México en Marcha desde Lupita González en Londres 2017, quien la consiguió en la misma distancia y también se llevó la plata.

La marchista mexicana r egistró un tiempo de 1:26:06, el cual es récord americano y el primer sitio se lo llevó la española María Pérez quien también ganó los 35 km, prueba en la que no participó Alegna.

ALEGNA ENTRE LAS MEJORES OCHO DEL OLIMPISMO

Alegna González se encuentra entre la élite del olimpismo mundial al mantenerse de forma constante entre las primeras ocho de las competencias en las que ha participado, tanto en Campeonatos Mundiales, como Juegos Olímpicos.

Juegos Olímpicos

Tokio 2020 - 5°

París 2024 - 5°

París 2024 (relevo mixto) - 5°

Campeonato Mundial