EL COMPLICADO CAMINO A PARÍS 2024 Y EL SUEÑO CUMPLIDO

"El año pasado había sido el mejor que he tenido, en este empecé el año un poco mal, no me fue muy bien en las competencias y era muy difícil para mí después de lograr grandes cosas, pero tras cada entrenamiento y competencia siempre he tenido a mi familia, a mis compañeros y entrenadores diciéndome 'no te preocupes, recuerda la meta, recuerda la meta', me ayudaron mucho a no caer", sentenció.