Prica Awiti fue invitada especial de TUDN para Objetivo Dorado en donde reconoció que el precio de la fama es algo a lo que poco a poco se acostumbra.

"Creo poco a poco en cada día me está cayendo el veinte de lo que hice, creo que los primeros días eran de de una vida que tal vez no estuve acostumbrada antes, pero ya poco a poco voy acostumbrada y feliz de que la gente pues estaba ahí apoyándome en ese día.

"En la calle también he ido al Oxxo, a Starbucks y me paran, me piden fotos. Eso está muy bonito la verdad, pero como soy una persona en ese tema un poco tímida, entonces algo quenecesito ir acostumbrándome a hacer", comentó la medallista mexicana.

Awiti ganó medalla de plata en judo en los Juegos Olímpicos Paris 2024 y desde la semana pasada regreso a México, país al que le tiene mucho cariño y gran aprecio.

"Creo que pues muchas veces he subido a un podio, pero ahí era, era como un sueño. Creo que ver los aros y saber que te está subiendo a un podio olímpico hasta ahorita se siente bien. La verdad, la primera cosa dije, 'Prisca no llores, porque estas fotos van a estar por resto de tu vida y no no quieren salir llorando'".

EL AMOR DE PRISCA AWITI POR MÉXICO

La judoca Prisca Awiti es consciente que México, como país, más allá de recibir el apoyo de la Conade, le ha dado mucho más que ser medallista en Paris 2024.

"México me da una alegría que antes no tenía, alegría de mis compañeros estaban hacer el deporte ya no sentía tanto como un trabajo, encontré el amor de nuevo por el deporte, por entrenar, una alegría en la vida tal vez había perdido. Los europeos son un poco más serios, me dio una alegría que saben como luchar por un sueño, me sentí más en equipo, como una familia, son mis hermanos y mis hermanos, es algo que me encanta de México".