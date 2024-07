Alexa Moreno dice que “no han sido sus mejores Olímpicos” y los tilda de “caóticos”

Alexa Moreno, cuarto lugar en salto en Tokio 2020, hizo su balance tras su participación este domingo en los Juegos Olímpicos de París 2024, una jornada que no dejó del todo contenta a la gimnasta mexicana.

“No fue mi mejor competencia, no han sido mis mejores Juegos Olímpicos, yo no lo siento así…pero no siempre todo puede ser igual. Uno de mis objetivos, además de saltar lo mejor que pudiera, era hacer una rutina distinta a la que había competido. Al menos en piso y en viga lo intenté de meter algo nuevo para sentirme bien conmigo misma”, dijo Moreno al finalizar sus ejercicios.

“ Yo sé que ser medalla en el ‘all around’ está muy difícil. Tampoco tengo el nivel para ser medalla en piso y no soy muy consistente en la viga, entonces lo que quería era hacer algo novedoso, tener una emoción diferente, retarme y al menos eso lo cumplí”, manifestó la mexicana.

“Muchas cosas eran de decidirlo hoy en el momento porque no sabía cómo me iba sentir y ciertas decisiones que salieron bien y otras no, pero en general no creo que haya sido una pésima competencia, no fue la mejor, pero no fue pésima y ya está todo hecho”, puntualizó Alexa, quien ya quedó eliminada de la prueba de salto de caballo.

Moreno aqueja desde hace tiempo una lesión por desgaste de cartílagos en la rodilla derecha que reconoce afectó su rendimiento y tildó de “caóticos” los que son su terceros Juegos Olímpicos.

“Como los describo….bastante caóticos en mi cabeza. Yo creo que es cuando he tenido que manejar más la ansiedad por cosas como la operación de la rodilla, los aparatos, me costó adaptarme a esas circunstancias y no he podido tener el mismo tipo de entrenamiento que regularmente tengo y eso me costaba bastante”, concluyó.

Finalmente, sobre la participación de tres mexicanas al mismo tiempo en la gimnasia olímpica, algo que nunca había sucedido, Alexa aseguró que seguramente “no fue la competencia de sus sueños o lo que habían esperado”, pero acotó que “así es la realidad” y que espera que sus compañeras “no se vayan con un mal sabor de boca” porque en el deporte “hay días buenos y malos”.