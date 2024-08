ALEJANDRA OROZCO NO OLVIDA QUIEN LA TOMÓ DEL BRAZO

"Solo pensaba en agradecer a cada persona que estuvo conmigo en todo el camino, que me acompañaron y sobre todo en este último pedazo que me levantaron de muchas cuando quise tirar la toalla, me quedo con eso, disfruté como nunca la había hecho, me regalé los clavados que quizá nunca me los había regalado. Me quedo también con las derrotas, porque siento que sí no hubiera tenido esas derrotas, no me hubiera levantado más fuerte".