Gaby Agúndez y Alejandra Orozco, orgullosas de su actuación en Paris 2024

“No es fácil ser la quinta mejor del mundo, así que estoy contenta. Disfruté la final, me gustó competir y hacer lo que me gusta en unos Juegos Olímpicos”, señaló la campeona en Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Paris 2024 me dejó un sabor un poquito agridulce. En verdad México está presente en los clavados. En esta ocasión no nos fuimos con medalla, pero sabemos que ahí estamos en la pelea. Se deja todo y es cuestión de detalles.

“Todavía no he pensado. Yo le decía 'Ale no hay que tocar temas sensibles antes de la competencia', porque no estoy lista para asimilar que ya no la voy a tener de compañera 24/7 como siempre. Más adelante ya tocará ver cómo será la parte de sincronizados”, señaló la nacida en La Paz de 24 años.

ALEJANDRA OROZCO SE DESPIDE DE JUEGOS OLÍMPICOS

“Era el último clavado de un cierre, de un ciclo de resiliencia, de aprendizaje, de mucho carácter, de no tirar la toalla. Y de mucha gente también, muchas personas que dieron tanto por mí, pero me siento muy tranquila.

“En esta ocasión no me llevo la medalla, pero no me llevo las manos vacías, me llevo muchísimas cosas, cariño, aprendizaje, apoyo, y eso me lo voy a llevar siempre a donde vaya”, declaró Ale poco antes de soltar unas lágrimas al ver un video con la recopilación de sus mejores momentos.