LOS MOMENTOS INOLVIDABLES DE PARIS 2024

Imane Khelif (Tiaret, 25 años) fue centro de una polémica desde que hace unos días ganara una pelea en solo 46 segundos, por retirada de la italiana Angela Carini, que puso las miradas sobre sus altos niveles de testosterona. Khelif no perdió un solo asalto en sus tres primeras peleas en París, pero enseguida se tuvo que enfrentar a un intenso debate que alimentaba, de forma infundada, las dudas sobre su género.

La argelina fue descalificada del campeonato mundial del año pasado por la Asociación Internacional de Boxeo, dominada por Rusia . Al parecer no pasó una dudosa prueba de elegibilidad para las competencias femeninas. Sale de París como campeona olímpica.

LA LESIÓN DE CAROLINA MARÍN Una de las imágenes dramáticas de los Juegos Olímpicos. Carolina Marín tenía más que encauzado el pase a la final en el partido ante la china Bing Jiao He. La española se dobló la rodilla derecha al intentar alcanzar un volante a su derecha. Quedó tendida en el suelo, inmóvil. Intentó continuar pero tuvo que abandonar.

La china Bing Jiao He, que se clasificó para la final por la lesión homenajeó a Carolina Marín en la entrega de medallas y posó en el podio con un pin de la delegación española en señal de cariño y apoyo.

LA REVERENCIA DE BILES Y CHILES A REBECA ANDRADE No hubo cuentas pendientes en esa entrega de medallas. La rivalidad quedó a un lado cuando las estadounidenses Simone Biles y Jordan Chiles, plata y bronce en la final de suelo de los Juegos, se postraron en el podio para recibir a la brasileña Rebeca Andrade, que ganó el oro en ese aparato.

MARCHAND VS MILAK, LA CARRERA DE LOS JUEGOS La piscina de la Défense Arena vivió uno de los momentos más emocionantes de los Juegos de París con la remontada que Leon Marchand protagonizó en la final de los 200 mariposa y que permitió al nadador francés colgarse la segunda de las cuatro medallas de oro que conquistó.

Yusuf, de 51 años, ha participado en campeonatos de tiro desde el 2008. "Disparar con la mano en el bolsillo no tiene que ver con el arte. Me siento más cómodo", dijo el turco que estuvo a punto de llevarse el oro y que fue superado por los serbios.

EL HUNDIMIENTO DE KIPCHOGE Era una de las grandes figuras de París 2024. No hubo en maratón el esperado duelo entre el etíope Kanenisa Bekele y el keniano Eliud Kipchoge. Ninguno rindió como se esperaba y pronto quedaron al margen del podio.

Kipchoge se paró en el kilómetro 28 y se puso a hablar con un policía. Siguió su trayecto a pie por el carril de seguridad ante la mirada sorprendida de los aficionados que le vieron andar, al margen de la carrera, hasta el 31. No tuvo fuerzas. No pudo lograr su tercer oro seguido. Se despidió como una leyenda. Ovacionado por el publico esperó a que pasara el último corredor. Se dirigió a la grada, lanzó sus zapatillas y se retiró.

Un punto polémico desató la controversia entre los equipos. La ventaja era para las brasileñas y al lado de la red hubo una intensa discusión. Era un punto relevante para el partido. La tensión crecía entre las jugadoras que el árbitro no podía aplacar.

Recibió Lyles, de 27 años, su premio con una mascarilla. Y ya no disputó para su país la prueba de relevos de 4x100 debido a la enfermedad. Se despidió de París 2024 con dos medallas. "No son los Juegos Olímpicos que soñé pero me han dejado mucha alegría en mi corazón".