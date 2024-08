Los momentos latinoamericanos que marcaron los Juegos Olímpicos Paris 2024

El orden no obedece a la importancia, pero si creemos que son los más relevantes en estos Juegos.

1.- Osmar Olvera le dio dos medallas a México en los clavados, un logro que no sucedía desde hace 40 años. Olvera conquistó la medalla de plata en clavados sincronizados junto a Juan Celaya y se colgó en bronce en trampolín individual de 3 metros. Con tan solo 20 años de edad se espera que siga cosechando frutos para México en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

3. - Rebeca Andrade puso a Brasil en lo más alto de la gimnasia, demostrando que se puede pensar en los brasileños y no solamente hablar de futbol. Andrade conquistó medalla de oro en suelo, medalla de plata en el All Around individual y medalla de bronce por equipos.