Hungría rompe 'maldición' de 52 años en esgrima de Paris 2024

A számokban rejlik az erő!

United we stand!



Well done to the Hungarians, who won gold in the épée team event 🇭🇺



L’union fait la force !

Bravo aux hongrois qui remportent l’or à l’épée par équipe 🇭🇺#Paris2024 📸 Getty pic.twitter.com/fjXlcuMRvW