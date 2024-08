GOLDEN NEMOUR

At just 17 years old, Kaylia Nemour opens the scoreboard for Algeria and becomes the first Algerian female gymnast to win a medal in this discipline. 🇩🇿

Congratulations Kaylia! 👏



UN MOUVEMENT EN OR !

À seulement 17 ans, Kaylia Nemour ouvre le compteur pour… pic.twitter.com/L6janl5Hs7