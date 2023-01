Zlatan Ibrahimovic y su dura crítica contra Argentina tras ganar el Mundial Qatar 2022

"Messi es considerado el mejor de la historia por ganar el Mundial Qatar 2022. Lo siento por Mbappé, marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste. Pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro; no estoy preocupado por él, estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar", mencionó Ibra para France Inter.