Yon de Luisa afirma que México busca albergar un Mundial Femenil junto a Estados Unidos

"A las que no vieron en esta lista de 60 jugadoras de Concacaf no están contempladas para este proceso inmediato

las razones son bien simples, no hay ningún veto, ningún conflicto, han sido divinos problemas porque tenemos una generación extraordinaria con distintas capacidades; están convocadas las que considero que están en mejor momento ahorita y eso no quiere decir que en un futuro no se vean a más jugadoras", dijo.