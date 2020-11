Suecia consiguió en objetivo y logró meter a Croacia en la lucha por no descender a la Liga B de la UEFA Nations League , pues una derrota los habría condenado desde hoy; sin embargo, se impusieron 2-1 para igualar en tres unidades a los subcampeones del mundo que de haber conseguido ganar e incluso el empate, estarían salvados en el Grupo 3 que comparten con Francia , que ya tiene asegurado su puesto en el Final Four y Portugal , que quedó en segundo lugar.

Cerca del final del primer tiempo, al minuto 36, Dejan Kulusevski, una de las joyas juveniles del equipo, encontró el ballón por el sector derecho del área y no la pensó dos veces para sacar un poderoso surdazo razo que crizó toda el área para meterse en el arco custodiado por Dominik Livaković, quen se lanzó pero quedó corto en su intento y no pudo salvar a su equipo. Parecía que así se irían al descanso, pero Marcus Danielsson tenía otros planes y en tiempo agregado de la primera parte anotó el segundo para los nórdicos, que con el resultado estaban postergando el descenso.



Los subcampeones del mundo no se quierían quedar con las manos vacías y para la segunda parte se fueron al ataque aunque no encontraban la manera de penetrar la defensa sueca que tuvo una buena actuación, pero eso no fue suficiente para que dejaran su arco en cero, pues fue el propio Danielsson, quien no supo cómo entrarle a la pelota para despejarla y como conscuencia anotó en su propia portería al 81', lo que generó que los croatas fueran en busca del empate para dejar a un lado las posibilidades de perder la categoría, pero ya no les alcanzó el tiempo.