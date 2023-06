Croacia-España, ¿dónde ver?

Cuándo ver el Croacia vs. España: el partido es el domingo 18 de junio.

Por dónde ver el Croacia vs. España: puede seguir la transmisión completamente en vivo por la señal de ViX en Estados Unidos.

A qué hora ver el Croacia vs. España: la patada inicial será a las 12:45 pm tiempo del Centro de México; en Estados Unidos será a la 2:45 pm tiempo del Este, 1:45 pm tiempo del Centro y 11:45 am tiempo del Pacífico.