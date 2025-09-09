La Selección de Francia logró remontar a Islandia en la segunda ronda del Grupo B de las eliminatorias de UEFA rumbo al Mundial de 2026 .

El Paque de los Príncipes en la capital francesa fue silenciada en apenas 20 minutos del primer tiempo cuando un error inconcebible en la salida de los galos regaló el primer gol al rival.

Olise se confió en la última línea e intentó apoyarse en su central, pero sin darse cuenta a tiempo que el delantero de Islandia, Andri Gudjohnsen, ya le había ganado la espalda a su marcaje, lo que generó su disparo de primera intención para abrir el marcador y silenciar el estadio.

Los abucheos se hicieron escuchar momentos antes de que el partido se reanudara ante la desconcentración impensable de su equipo.

La polémica llegaría al final de la primera parte con el derribo de Marcus Thuram en el área islandesa tras una disputa de balón. El árbitro tuvo que ser llamado por el VAR para consultar la supuestra infracción que momentos después concedería.

Kylian Mbappé se posó sobre la mancha del penal para cobrar la pena máxima y no decepcionó al engañar al arquero para el 1-1. El tanto de Mbappé fue histórico, ya que con ello superó a Thierry Henry como el segundo máximo goleador de la selección francesa.

Francia le dio la vuelta al marcador en los primeros 20 minutos de la segunda parte con un inmejorable pase a profundidad de Tchouaméni --quien terminaría expulsado minutos después por una 'plancha'- para Mbappé, quien condujo hasta el área rival y solo sirvió a un costado para la definición del Barcola y el 2-1.

Pero sin duda la jugada de la que se hablará por mucho tiempo si Islandia no lograra calificar al Mundial 2026 en el futuro cercano es la que terminó en el doblete de Gudjohnsen en tiempo de compensación y que significaba el empate 2-2.