Inician las eliminatorias UEFA para clasificar al Mundial de Qatar 2022

Formato de las eliminatorias UEFA

Los 10 grupos de las eliminatorias UEFA

Calendario primera jornada eliminatorias UEFA



- Miércoles 24 Marzo 2021

Estonia vs República Checa

Turquía vs Holanda

Serbia vs República de Irlanda

Portugal vs Azerbaiyán

Finlandia vs Bosnia y Herzegovina

Francia vs Ucrania

Bélgica vs Gales

Gibraltar vs Noruega

Letonia vs Montenegro

Malta vs Rusia

Chipre vs Eslovaquia

Eslovenia vs Croacia

Catar vs Luxemburgo