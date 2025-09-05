Ucrania vs. Francia inician su camino en las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 en las que el cuadro ucraniano busca que sea su segunda Copa del Mundo de la FIFA en su historia.

La Selección de Ucrania sólo asistió hasta el momento a Alemania 2006, donde llegó de manera sorpresiva hasta los Cuartos de Final, para las siguientes ediciones no logró clasificar. Esta vez el camino lo inicia lejos de casa debido al conflicto bélico con Rusia.

PUBLICIDAD

HORARIO Y DÓNDE VER EL UCRANIA VS. FRANCIA RUMBO AL MUNDIAL 2026

La Selección de Francia se medirá por quinta ocasión a Ucrania en eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial, el saldo es equilibrado con un triunfo cada uno y dos empates, estos en la última eliminatoria hacia el Mundial de Qatar 2022.

Les Bleus llegan luego de su fracaso en la pasada UEFA Nations League donde debieron conformarse con la tercera posición; mientras que los ucranianos suman dos derrotas en sus últimos cinco juegos disputados entre oficiales y amistosos.



