Horario y dónde ver el Ucrania vs. Francia rumbo al Mundial 2026
Ambas selecciones debutan en estas eliminatorias de la UEFA hacia la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Ucrania vs. Francia inician su camino en las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 en las que el cuadro ucraniano busca que sea su segunda Copa del Mundo de la FIFA en su historia.
La Selección de Ucrania sólo asistió hasta el momento a Alemania 2006, donde llegó de manera sorpresiva hasta los Cuartos de Final, para las siguientes ediciones no logró clasificar. Esta vez el camino lo inicia lejos de casa debido al conflicto bélico con Rusia.
HORARIO Y DÓNDE VER EL UCRANIA VS. FRANCIA RUMBO AL MUNDIAL 2026
La Selección de Francia se medirá por quinta ocasión a Ucrania en eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial, el saldo es equilibrado con un triunfo cada uno y dos empates, estos en la última eliminatoria hacia el Mundial de Qatar 2022.
Les Bleus llegan luego de su fracaso en la pasada UEFA Nations League donde debieron conformarse con la tercera posición; mientras que los ucranianos suman dos derrotas en sus últimos cinco juegos disputados entre oficiales y amistosos.
- Cuándo es el Ucrania vs. Francia rumbo al Mundial 2026: el partido es este viernes 5 de septiembre en el Tarczynski Arena Breslavia, ciudad de Polonia.
- A qué hora es el Ucrania vs. Francia rumbo al Mundial 2026: el juego inicia a las 12:45 horas tiempo del Centro de México, 14:45 horas tiempo del Este, 13:45 horas tiempo del Centro y 11:45 horas tiempo del Pacífico.
- Por dónde ver el Ucrania vs. Francia rumbo al Mundial 2026: sigue la transmisión en vivo de este partido por la señal de ViX para Estados Unidos. En México velo por SKY.