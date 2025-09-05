Italia vs. Estonia se enfrentan con urgencia de puntos en las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026 como parte de la actividad del Grupo I que lidera Noruega con paso perfecto.

La Azzurra suma apenas dos partidos disputados en el sector con un triunfo y una derrota, ésta en su primer compromiso por 3-0 frente a los noruegos, lo que despierta nuevos ‘fantasmas’ hacia una nueva Copa del Mundo de la FIFA, a la que no asiste desde Brasil 2014.

HORARIO Y DÓNDE VER EL ITALIA VS. ESTONIA RUMBO AL MUNDIAL 2026

Estonia nunca ha clasificado a una Copa del Mundo de la FIFA ni a una Eurocopa, por lo que con el aumento de cupos en la justa es una buena oportunidad para hacerlo, aunque después de cuatro partidos sólo ha ganado uno, ante Moldavia en marzo pasado.

El último juego oficial entre Italia y Estonia fue en las eliminatorias rumbo a la Euro 2012 con victoria italiana de 3-0; de los siete enfrentamientos entre ambos, todos los ha ganado La Azzurra.



