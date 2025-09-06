Inglaterra vs. Andorra puede convertirse en un partido de trámite o un rompe quinielas dentro de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, pues se trata del equipo que suma paso perfecto contra el que no sabe lo que es registrar al menos un punto.

Los ingleses jamás han cedido siquiera una unidad a los andorranos en los siete frentes que ante tenido ante ellos; a este compromiso llegan con nueve puntos tras tres partidos disputados.

HORARIO Y DÓNDE VER EL INGLATERRA VS. ANDORRA RUMBO AL MUNDIAL 2026

Andorra suma cuatro partidos jugados en estas eliminatorias, todas han sido derrotas por lo que la oportunidad de asistir a un Mundial que aumentó cupos parece imposible.

La última vez que Andorra ganó un partido oficial fue en septiembre de 2022 cuando derrotó como visitante 0-2 a Liechtenstein dentro de la UEFA Nations League.



