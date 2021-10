Xavi Sol | Alemania vuelve, siempre vuelve…

Para Uruguay 1930 no formaron parte de los pocos invitados que tuvo la primera edición de la Copa del Mundo. No era el mejor momento social ni político en Alemania tras la Primera Guerra Mundial, además de que varios europeos se unieron al boicot europeo. No estaban de acuerdo con la elección de la primera sede, solo asistieron Francia, Bélgica, Rumania y Yugoslavia como representantes del viejo continente.