Bulgaria vs. España: Horario y dónde ver partido de Eliminatorias UEFA

Video ¡Partidazos! España, Alemania y Países Bajos en acción en las Eliminatorias UEFA

Este jueves 4 de septiembre se reanudan las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026 donde España debutará visitando a Bulgaria.

La Roja de Luis de la Fuente llega a las Eliminatorias con sed de revancha tras perder la Final de la Nations League ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

PUBLICIDAD

Mientras que Bulgaria sueña con volver a una Copa del Mundo tras 28 años; su última participación fue en Francia 1998.

Bulgaria vs. España: A qué hora y dónde ver el partido rumbo al Mundial 2026

Fecha: Jueves 4 de septiembre del 2025 en el Estadio Nacional Vasil Levski.

Jueves 4 de septiembre del 2025 en el Estadio Nacional Vasil Levski. Hora: 12:45 pm del Centro de México, y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en Estados Unidos.

12:45 pm del Centro de México, y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en Estados Unidos. Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por ViX.

Historial del Bulgaria vs. España

Pese a estar en la misma confederación solo se han enfrentado tres veces en la historia con saldo de dos victorias para España y un empate.





España 1-0 Bulgaria | Partido amistoso

España 6-0 Bulgaria | Mundial Francia 1998

España 1-1 Bulgaria | Eurocopa 1996

Cabe recordar que, las 12 selecciones que finalicen en el primer lugar de la Fase de Grupos obtendrán el pase directo al Mundial 2026.