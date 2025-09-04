Bulgaria vs. España: Horario y dónde ver partido de Eliminatorias UEFA
La Roja debuta en las Eliminatorias para el Mundial 2026 tras perder la Final de la Nations League.
Este jueves 4 de septiembre se reanudan las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026 donde España debutará visitando a Bulgaria.
La Roja de Luis de la Fuente llega a las Eliminatorias con sed de revancha tras perder la Final de la Nations League ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Mientras que Bulgaria sueña con volver a una Copa del Mundo tras 28 años; su última participación fue en Francia 1998.
Bulgaria vs. España: A qué hora y dónde ver el partido rumbo al Mundial 2026
- Fecha: Jueves 4 de septiembre del 2025 en el Estadio Nacional Vasil Levski.
- Hora: 12:45 pm del Centro de México, y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en Estados Unidos.
- Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por ViX.
Historial del Bulgaria vs. España
Pese a estar en la misma confederación solo se han enfrentado tres veces en la historia con saldo de dos victorias para España y un empate.
- España 1-0 Bulgaria | Partido amistoso
- España 6-0 Bulgaria | Mundial Francia 1998
- España 1-1 Bulgaria | Eurocopa 1996
Cabe recordar que, las 12 selecciones que finalicen en el primer lugar de la Fase de Grupos obtendrán el pase directo al Mundial 2026.
Mientras que las 12 selecciones que terminen las Eliminatorias en el segundo lugar de sus grupos disputarán los Play-offs en busca de los últimos boletos a la Copa del Mundo.