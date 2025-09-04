    España

    Bulgaria vs. España: Horario y dónde ver partido de Eliminatorias UEFA

    La Roja debuta en las Eliminatorias para el Mundial 2026 tras perder la Final de la Nations League.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Partidazos! España, Alemania y Países Bajos en acción en las Eliminatorias UEFA

    Este jueves 4 de septiembre se reanudan las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026 donde España debutará visitando a Bulgaria.

    La Roja de Luis de la Fuente llega a las Eliminatorias con sed de revancha tras perder la Final de la Nations League ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

    PUBLICIDAD

    Mientras que Bulgaria sueña con volver a una Copa del Mundo tras 28 años; su última participación fue en Francia 1998.

    Bulgaria vs. España: A qué hora y dónde ver el partido rumbo al Mundial 2026

    • Fecha: Jueves 4 de septiembre del 2025 en el Estadio Nacional Vasil Levski.
    • Hora: 12:45 pm del Centro de México, y a las 2:45 pm del Este, 1:45 pm del Centro y 11:45 am del Pacífico en Estados Unidos.
    • Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por ViX.

    Historial del Bulgaria vs. España

    Pese a estar en la misma confederación solo se han enfrentado tres veces en la historia con saldo de dos victorias para España y un empate.


    • España 1-0 Bulgaria | Partido amistoso
    • España 6-0 Bulgaria | Mundial Francia 1998
    • España 1-1 Bulgaria | Eurocopa 1996

    Cabe recordar que, las 12 selecciones que finalicen en el primer lugar de la Fase de Grupos obtendrán el pase directo al Mundial 2026.

    Mientras que las 12 selecciones que terminen las Eliminatorias en el segundo lugar de sus grupos disputarán los Play-offs en busca de los últimos boletos a la Copa del Mundo.

    Más sobre UEFA Mundial Eliminatorias

    6:59
    Resumen | Croacia aplasta a República Checa con un brillante Luka Modric

    Resumen | Croacia aplasta a República Checa con un brillante Luka Modric

    1 min
    Croacia golea a República Checa con genialidades de Luka Modric

    Croacia golea a República Checa con genialidades de Luka Modric

    1:06
    Manita para Croacia: ¡Enferma genialidad de Luka Modric!

    Manita para Croacia: ¡Enferma genialidad de Luka Modric!

    1:37
    ¡Paren esta masacre! Otro penalti y cae el cuarto gol de Croacia

    ¡Paren esta masacre! Otro penalti y cae el cuarto gol de Croacia

    0:44
    ¡Goool de Croacia! Ivan Perisic pone el tercero

    ¡Goool de Croacia! Ivan Perisic pone el tercero

    Relacionados:
    EspañaBulgaria

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD