Luego de liderar el triunfo por 2-0 del West Ham sobre el Friburgo en la última jornada de la UEFA Europa League, Edson Álvarez aceptó que se desvelará la madrugada del viernes (hora en Inglaterra) para apoyar al América en la Final de ida del Apertura 2023 ante Tigres.

“Yo creo que sí, después de un partido me cuesta dormir por la adrenalina y todo eso, yo creo que haré el esfuerzo para no quedarme dormido porque creo que es a las 3:00 am de acá. La mejor de las suertes”, mencionó El Machín en entrevista exclusiva con Daniel Chanona, de TUDN, tras anotar un gol y dar una asistencia con los Hammers.

“Anotar tu primer gol en el club es algo especial y la verdad que hice referencia a los martillos porque la gente se lo merece, viene y nos apoya cada partido. Es cuestión de adaptación, vine a llenar un espacio bastante grande, creo que he estado a la medida, pero quiero más porque me conozco como jugador y persona, tengo mucha ambición y esperemos sea el inicio de algo grande”, agregó el mexicano que fue fichado para reemplazar a Declan Rice.

“Jugué con demasiado dolor”

Edson Álvarez reconoció que terminó con molestias tras recibir una fuerte entrada al inicio del partido. Pese a que sus compañeros le recomendaron pedir su cambio en los primeros minutos, el mexicano lo descartó y salió hasta el 54'.

“Muy contento por el pase a la siguiente ronda encabezando el grupo. Es una noche bastante especial para mí, asistencia y gol a pesar del dolor, que me pegaron desde el primer minuto, jugué con demasiado dolor. Todos mis compañeros me decían que me tirara para pedir el cambio y dije ‘no, al minuto 1 no’, no me quise salir y aguanté, pude jugar 45 minutos y 10 del segundo. Ahora a pensar recuperarme”, señaló.

“Yo creo que cada futbolista tiene su umbral del dolor, yo me considero que lo tengo bastante alto, pude aguantar, en algún momento sí pensé en salirme, pero vi el reloj y no me iba salir, me conozco y no renuncio tan fácil. En el primer tiempo pudimos resolver el partido con esas dos acciones”, añadió El Machín.

“Es el principio, me falta adaptarme muchísimo más”

Pese a que ha brillado en sus primeros meses con el West Ham, Edson es autocrítico e identifica lo que debe mejorar para estar a la altura del nivel de la Premier League que calificó como “monstruoso”.

“El esquema defensivo yo creo que me vino como anillo al dedo, me siento bastante bien. Siento que es el principio, me falta adaptarme muchísimo más, tengo menos de seis meses, creo que voy por buen camino.

“Hablando más en la Premier, yo creo que la intensidad... son 90 minutos a full, ahí es donde me está costando un poquito más de trabajo, pero de ahí en fuera ya tengo bastante camino con Ajax, sé lo que es jugar, si logro dominar eso creo que puedo hacer cosas importantes”, sentenció El Machín.