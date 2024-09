Manchester United vs. Twente: Horario y dónde ver partido de Jornada 1 de la Europa League

La UEFA Europa League arranca una temporada más este miércoles 25 de septiembre, pero esta vez con el nuevo formato, donde habrá clasificación general con clasificados directos a la siguiente fase y reclasificación entre un siguiente grupo y otros más quedarán eliminados.

Esta fecha inaugural tendrá duelos importantes y llamativos, como el Manchester United que recibirá la visita del Twente y el Bodo Glimt que le hará los honores al FC Porto.

Los Red Devils no andan en buen momento dentro de la Premier League, marchan en la posición once con siete puntos. Mientras que los Reds de la Eredivisie ocupan la cuarta posición con once unidades.

Horario y dónde ver los partidos de Europa League este 25 de septiembre

Manchester United vs. Twente

Este encuentro síguelo en vivo por UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.

Bodo Glimt vs. Porto

Este partido lo puedes disfrutar por la señal de TUDN, tudn.com y app de TUDN a partir de las 12:45 pm del ET, 11:45 am del CT y 9:45 am del PT en Estados Unidos.

AZ Alkmaar vs. Elfsborg

Este juego lo puedes ver por la señal de ViX en punto de las 12:45 pm del ET, 11:45 am del CT y 9:45 am del PT en Estados Unidos.

Galatasaray vs. PAOK

Este partido lo puedes disfrutar por la señal de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.

Midtjylland vs. Hoffenheim

Este juego lo puedes ver a través de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.

Dinamo Kiev vs. Lazio

Este encuentro síguelo por ViX a partir de las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.

Ludogorets vs. Slavia Praga

Este partido lo puedes disfrutar por la señal de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.

Niza vs. Real Sociedad

Este juego lo puedes ver a través de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.

Anderlecht vs. Ferencvaros

Este encuentro síguelo por ViX a partir de las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.