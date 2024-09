Así se juegan los partidos de Europa League 2024-25 en su Jornada 1

La Jornada 1 de la Fase de Liga de la Europa League 2023-24 se jugará entre el miércoles 25 y el jueves 26 de septiembre con un total de 18 partidos.

Destacan los partidos del Galatasaray vs PAOK, Bodo/Glimt vs. Porto, Manchester United vs. Twente, Dinamo vs. Lazio, entre otro muchos encuentros que habrá.

Publicidad

El nuevo formato de competencia de la Europa Leaggue 2024-25 tiene a 36 equipos sin grupos igual que en la Champions, con una tabla general para lograr el pase a los Octavos de Final con ocho partidos con diferentes rivales.

CUÁNDO ES Y POR DÓNDE VER LA JORNADA 1 DE EUROPA LEAGUE 2024-25



El camino a la Final de la Europa League 2024-25 en Bilbao comenzará esta semana y todo quedó definido tras el sorteo de la Fase de Liga hace un mes prácticamente.

Hay dos partidos cada día a las 10:45 pm CT de México (12:45 pm ET en Estados Unidos) y luego siete encuentros por día a las 1:00 pm CT de México (3:00 pm ET en Estados Unidos) en esta primera jornada.

PARTIDOS MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE

Bodo Glimt vs. Porto

Este partido lo puedes disfrutar por la señal de TUDN, tudn.com y app de TUDN a partir de las 12:45 pm del ET, 11:45 am del CT y 9:45 am del PT en Estados Unidos.



AZ Alkmaar vs. Elfsborg

Este juego lo puedes ver por la señal de ViX en punto de las 12:45 pm del ET, 11:45 am del CT y 9:45 am del PT en Estados Unidos.



Manchester United vs. Twente

Este encuentro síguelo en vivo por UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Galatasaray vs. PAOK

Este partido lo puedes disfrutar por la señal de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Midtjylland vs. Hoffenheim

Este juego lo puedes ver a través de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Publicidad

Dinamo Kiev vs. Lazio

Este encuentro síguelo por ViX a partir de las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Ludogorets vs. Slavia Praga

Este partido lo puedes disfrutar por la señal de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Niza vs. Real Sociedad

Este juego lo puedes ver a través de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Anderlecht vs. Ferencvaros

Este encuentro síguelo por ViX a partir de las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



PARTIDOS JUEVES 26 DE

SEPTIEMBRE

Malmö vs. Rangers

Este juego síguelo en vivo por TUDN, tudn.com y app de TUDN a partir de las 12:45 pm del ET, 11:45 am del CT y 9:45 am del PT en Estados Unidos.



Fenerbahçe vs. Union Saint-Gilloise

Este partido lo puedes disfrutar por ViX en punto de las 12:45 pm del ET, 11:45 am del CT y 9:45 am del PT en Estados Unidos.



AS Roma vs. Athletic

El mejor encuentro de la jornada podrás verlo a través de UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Publicidad

Braga vs. Maccabi Tel Aviv

Este juego velo a través de la señal de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Eintracht Frankfurt vs. Viktoria Plzen

Este partido disfrútalo gracias a ViX en punto de las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Steaua de Bucarest vs. Rigas

Este encuentro velo en vivo a través de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Ajax vs. Besiktas

Este juego velo a través de la señal de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Tottenham vs. Qarabag

Este partido disfrútalo gracias a ViX en punto de las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos.



Lyon vs. Olympiacos

Este juego velo a través de la señal de ViX a las 3 pm del ET, 2 pm del CT y 12 pm del PT en los Estados Unidos



Relacionados: UEFA Europa League