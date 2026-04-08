Real Betis Álvaro Fidalgo regresa a la titularidad con Betis para enfrentar a Braga en Europa League El mexicano es titular en la ida de los Cuartos de Final de la Europa League.

Video ¡Tienes que cerrar el estadio! Golazo de taquito de Grillitsch

El mexicano Álvaro Fidalgo regresó a la titularidad en el Betis para visitar al Braga en la ida de los Cuartos de Final de la UEFA Europa League.

Fidalgo jugó su segundo partido en competiciones europeas después de debutar el pasado 19 de marzo en la vuelta de los Octavos de Final contra el Panathinaikos.

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Fidalgo no había jugado con el Betis de Manuel Pelligirini tras la fecha FIFA de marzo donde debutó con la Selección Mexicana al tener actividad en los amistosos ante Portugal y Bélgica de cara al Mundial 2026.

El exjugador del América se quedó en la banca en del empate sin goles ante Espanyol el pasado 4 de abril y, antes de la fecha FIFA, también fue suplente en la derrota contra el Athletic Club (2-1).

Alineaciones del Braga vs. Betis de la Europa League

Sporting Braga

Hornicek

Victor Gomez

Gustaf Lagerbielke

Sikou Niakate

Arrey-Mbi

Gorby

Rodrigues

Grillitsch

Gabri Martinez

Pau Victor

Horta

Betis

Pau López

Aitor Ruibal

Marc Bartra

Natan

Rodríguez

Amrabat

Álvaro Fidalgo

Marc Roca

Pablo Fornals

Cucho Hernández

Ezzalzouli

Acciones destacadas del Braga vs. Betis de Europa League