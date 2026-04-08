Álvaro Fidalgo regresa a la titularidad con Betis para enfrentar a Braga en Europa League
El mexicano es titular en la ida de los Cuartos de Final de la Europa League.
Video ¡Tienes que cerrar el estadio! Golazo de taquito de Grillitsch
El mexicano Álvaro Fidalgo regresó a la titularidad en el Betis para visitar al Braga en la ida de los Cuartos de Final de la UEFA Europa League.
Fidalgo jugó su segundo partido en competiciones europeas después de debutar el pasado 19 de marzo en la vuelta de los Octavos de Final contra el Panathinaikos.
Fidalgo no había jugado con el Betis de Manuel Pelligirini tras la fecha FIFA de marzo donde debutó con la Selección Mexicana al tener actividad en los amistosos ante Portugal y Bélgica de cara al Mundial 2026.
El exjugador del América se quedó en la banca en del empate sin goles ante Espanyol el pasado 4 de abril y, antes de la fecha FIFA, también fue suplente en la derrota contra el Athletic Club (2-1).
Alineaciones del Braga vs. Betis de la Europa League
Sporting Braga
- Hornicek
- Victor Gomez
- Gustaf Lagerbielke
- Sikou Niakate
- Arrey-Mbi
- Gorby
- Rodrigues
- Grillitsch
- Gabri Martinez
- Pau Victor
- Horta
Betis
- Pau López
- Aitor Ruibal
- Marc Bartra
- Natan
- Rodríguez
- Amrabat
- Álvaro Fidalgo
- Marc Roca
- Pablo Fornals
- Cucho Hernández
- Ezzalzouli
Acciones destacadas del Braga vs. Betis de Europa League
- Inicia el partido de ida de los Cuartos de Final en el Estadio Municipal de Braga.
- ¡Gol de vestidor! Braga abre el marcador con un golazo de taquito de Florian Grillitsch al minuto 5.
- ¡Gol anulado al Betis! Marc Bartra había puesto el 1-1 al minuto 8, pero fue anulado por fuera de juego.
- Cambio de Braga por lesión: se va Diego Rodrigues y entra Joao Moutinho.
- Sikou Niakaté, del Braga, es amonestado al minuto 24.