Horario y dónde ver la Europa League, Cuartos de Final (partidos ida)

COMPLEMENTAN LA JORNADA DE CUARTOS DE FINAL

CÓMO Y DÓNDE VER LA EUROPA LEAGUE, CUARTOS DE FINAL

Lyon vs. Manchester United: UniMás, TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX - 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT en USA/1:00 pm CT México

Bodo Glimt vs. Lazio: TUDN, tudn.com, app de TUDN y ViX - 12:45 pm ET, 11:45 am CT y 9:45 am pm PT en USA/10:45 am CT México

Tottenham vs. Eintracht Frankfurt: ViX - 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT en USA/1:00 pm CT México

Rangers vs. Athletic Club: ViX - 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT en USA/1:00 pm CT México