    uefa europa league

    UEFA Europa League: Equipos calificados y partidos de Cuartos de Final

    El camino a la Final en Estambul se hace cada vez más estrecho en el certamen de plata del futbol del viejo continente.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Europa League tiene ya a sus clasificados a Cuartos de Final rumbo a Estambul

    Los Cuartos de Final de la UEFA Europa League quedan definidos, una vez se concluyó la ronda de los Octavos de Final del certamen de plata en el futbol europeo.

    Al segundo torneo en importancia a nivel de clubes en Europa le quedan solamente ocho equipos en competencia en busca de la Gran Final a celebrarse en Estambul.

    PUBLICIDAD

    A diferencia de lo que ocurre en la Champions League, la Europa League tiene cierto equilibrio entre los países con equipos que quedan con vida.

    EQUIPOS CLASIFICADOS A LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA UEFA EUROPA LEAGUE


    Hay dos representantes de LaLiga de España, Premier League de Inglaterra y Primeira Liga de Portugal, además de uno de la Bundesliga de Alemania y uno más de la Serie A de Italia.

    • Freiburg (Alemania)
    • Celta de Vigo (España)
    • Bologna (Italia)
    • Aston Villa (Inglaterra)
    • Porto (Portugal)
    • Braga (Portugal)
    • Nottingham Fortest (Inglaterra)
    • Real Betis (España)

    ASÍ SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL DE LA UEFA EUROPA LEAGUE


    El equipo mencionado en primer lugar será local en el juego de ida. No hay desempate por gol de visitante.

    • Freiburg vs. Celta
    • Porto vs. Nottingham Forest
    • Bologna vs. Aston Villa
    • Braga vs. Real Betis

    Partidos de Cuartos de Final de la UEFA Conference League

    • Shakhtar vs. AZ Alkmaar
    • Crystal Palace vs. Fiorentina
    • Rayo Vallecano vs. AEK Atenas
    • Mainz 05 vs. Racing de Estrasburgo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Un hombre por semana
    Tráiler: Chiquis: Sin filtro (Temporada 2)
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX