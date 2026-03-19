uefa europa league UEFA Europa League: Equipos calificados y partidos de Cuartos de Final El camino a la Final en Estambul se hace cada vez más estrecho en el certamen de plata del futbol del viejo continente.

Video Europa League tiene ya a sus clasificados a Cuartos de Final rumbo a Estambul

Los Cuartos de Final de la UEFA Europa League quedan definidos, una vez se concluyó la ronda de los Octavos de Final del certamen de plata en el futbol europeo.

Al segundo torneo en importancia a nivel de clubes en Europa le quedan solamente ocho equipos en competencia en busca de la Gran Final a celebrarse en Estambul.

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A diferencia de lo que ocurre en la Champions League, la Europa League tiene cierto equilibrio entre los países con equipos que quedan con vida.

EQUIPOS CLASIFICADOS A LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA UEFA EUROPA LEAGUE



Hay dos representantes de LaLiga de España, Premier League de Inglaterra y Primeira Liga de Portugal, además de uno de la Bundesliga de Alemania y uno más de la Serie A de Italia.

Freiburg (Alemania)

Celta de Vigo (España)

Bologna (Italia)

Aston Villa (Inglaterra)

Porto (Portugal)

Braga (Portugal)

Nottingham Fortest (Inglaterra)

Real Betis (España)

ASÍ SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL DE LA UEFA EUROPA LEAGUE



El equipo mencionado en primer lugar será local en el juego de ida. No hay desempate por gol de visitante.

Freiburg vs. Celta

Porto vs. Nottingham Forest

Bologna vs. Aston Villa

Braga vs. Real Betis

Partidos de Cuartos de Final de la UEFA Conference League