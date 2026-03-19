UEFA Europa League: Equipos calificados y partidos de Cuartos de Final
El camino a la Final en Estambul se hace cada vez más estrecho en el certamen de plata del futbol del viejo continente.
Los Cuartos de Final de la UEFA Europa League quedan definidos, una vez se concluyó la ronda de los Octavos de Final del certamen de plata en el futbol europeo.
Al segundo torneo en importancia a nivel de clubes en Europa le quedan solamente ocho equipos en competencia en busca de la Gran Final a celebrarse en Estambul.
A diferencia de lo que ocurre en la Champions League, la Europa League tiene cierto equilibrio entre los países con equipos que quedan con vida.
EQUIPOS CLASIFICADOS A LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA UEFA EUROPA LEAGUE
Hay dos representantes de LaLiga de España, Premier League de Inglaterra y Primeira Liga de Portugal, además de uno de la Bundesliga de Alemania y uno más de la Serie A de Italia.
- Freiburg (Alemania)
- Celta de Vigo (España)
- Bologna (Italia)
- Aston Villa (Inglaterra)
- Porto (Portugal)
- Braga (Portugal)
- Nottingham Fortest (Inglaterra)
- Real Betis (España)
ASÍ SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL DE LA UEFA EUROPA LEAGUE
El equipo mencionado en primer lugar será local en el juego de ida. No hay desempate por gol de visitante.
- Freiburg vs. Celta
- Porto vs. Nottingham Forest
- Bologna vs. Aston Villa
- Braga vs. Real Betis
Partidos de Cuartos de Final de la UEFA Conference League
- Shakhtar vs. AZ Alkmaar
- Crystal Palace vs. Fiorentina
- Rayo Vallecano vs. AEK Atenas
- Mainz 05 vs. Racing de Estrasburgo