Selecciones que han ganado la Euro a lo largo de la historia

Campeones de la Euro

Alemania (3 títulos): Junto con España es la selección que más veces ha ganado la Euro . No ganan la Copa desde 1996 , cuando en Wembley dieron cuenta de República Checa 2-1. La primera llegó en el '72 en Heysel, justo antes de proclamarse campeones del mundo en su país dos años después. Mientras que la segunda la obtuvieron en Italia en 1980 tras vencer en la cita decisiva a Bélgica.

Italia (1 título): 1968 contra Yugoslavia. Han estado cerca pero el éxito que la Azzurra tiene en Mundiales no lo han llevado a la Euro. En 2012 los chicos de Prandelli no pudieron con España y en 2016 los de Antonio Conte no repitieron el dominio que históricamente han tenido sobre Alemania, pues en penales quedaron fuera.