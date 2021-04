Zidane sobre juego de Vinicius y Real Madrid: "Todo me gustó"

"Muy contento por sus dos goles, le faltaba a Vini meterlos para el equipo, pero no solo eso, ha ayudado defensivamente, el primer gol ha sido fantástico y me alegro por él, el equipo y su confianza.

"Todo me gustó, podemos estar contentos desde el minuto uno hasta el final, con algunas dificultades al principio del segundo tiempo.

"No cambiamos nada (con el positivo de Varane), solo Mili por Rafa, pero al final preparamos el partido así y no había que cambiar. Vini ha hecho un gran partido, lo del Covid no podemos hacer nada pero al final salió bien