Arsenal Mikel Arteta destaca un hecho histórico conseguido por Arsenal esta Champions League El director técnico de los Gunners habló acerca del hito que consiguió al frente de su equipo esta campaña, donde pelea por el pase a Semifinales.

Video Mikel Arteta destaca lo que Arsenal ha conseguido en 104 años de historia

Arsenal se medirá este miércoles ante Sporting Lisboa por el pase a las Semifinales de la UEFA Champions League cuando dispute el partido de vuelta de los Cuartos de Final en el que tienen ventaja de 0-1 tras la ida en el Estádio José Alvalade con gol de Havertz.

Mikel Arteta, director técnico de los Gunners, destacó un hito conseguido por su club esta campaña, algo que si bien para algunos clubes es habitual, no para el conjunto londinense que, además, lucha a la par por el título de la Premier League.

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“Obviamente fue una gran desilusión el perder en casa y desaprovechar la oportunidad de aumentar la ventaja en la liga (Premier League) y tener más tranquilidad de cara a esta semana para poder llegar de la mejor manera posible.

“Lo que estamos intentando conseguir es difícil, desafiante, turbulento algunas veces y así se supone que debe ser”, indicó el estratega español del Arsenal rumbo al partido de vuelta de los Cuartos de Final en la UEFA Champions League.

“Tienes que confrontarlo y le dije a mis jugadores que estamos tratando de conseguir algo en esta competición que no se ha conseguido en la historia del club en 104 años, eso les dice la complejidad de esto y lo que están haciendo.

“Es la primera vez en la historia que el club llega a tres años consecutivos a Cuartos de Final en Champions League, para otros equipos eso es todos los días pero para nosotros, no.